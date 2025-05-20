Galatasaray Store’da Satış Rekoru

ŞAMPİYONLUKTAN SONRAKİ SATIŞ REKORU

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu duyurmasının ardından, Galatasaray Store’da 24 saat içerisinde 200 binin üzerinde ürün satıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldızlı ürünlerin yer aldığı geniş bir yelpazeyi satışa sunarak, 110 milyon TL’nin üzerinde bir ciro elde etti. Mağazacılık A.Ş, bu şampiyonluk ve özel ürünler için hazırlıklarını iyi bir şekilde yaparak, zengin ürün çeşitliliğiyle taraftarların ilgisini çekmeyi başardı.

KUTLAMALARDA BÜYÜK MAĞAZA HAZIRLIĞI

25 Mayıs Pazar günü, Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamalarda büyük bir Galatasaray Store mağazası da taraftarların hizmetinde olacak. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk kupasının alınacağı günde burada önemli bir gelir bekliyor.