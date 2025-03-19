Galatasaray, Süper Lig’de Liderliğini Sürdürüyor

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Süper Lig’deki puanını 71’e çıkaran Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta 2 puan kaybetmesinin ardından liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi sonrası, maç fazlasıyla 9 puan farkla zirvede yer alıyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 28 maça taşıdı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon 1, bu sezon ise toplamda 27 maçta mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, bu seri içerisinde 23 galibiyet alarak, 5 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Süper Lig’de 9 maçta 2 ve üzeri farkla galibiyet elde eden Galatasaray, son olarak Onvo Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Son farklı galibiyetini ise 17. haftada 5-1’lik skorla Bellona Kayserispor’a karşı almıştı. Bu sezon, 9. kez kalesinde gol izni vermeyen sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan periyotta kalesinde 27 gol gördü ve Antalyaspor’un filelerini havalandırmasına izin vermedi.