“Galatasaray-THFC Maçının Hakemi Açıklandı”

MAÇIN HAKEMİ BELİRLENDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü, kendi sahasında karşılaşacak. Bu önemli mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak.

MÜSABAKA DETAYLARI

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, müsabaka Rams Park’ta saat 20.45’te başlayacak. Lawrence Visser’in yardımcı hakemleri ise Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen olacak. Ayrıca, Simon Bourdeaud’hui dördüncü hakem olarak mücadelede yer alacakken, Bram Van Driessche VAR görevini, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.