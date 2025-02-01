Galatasaray, Tofaş’a Deplasmanda Mağlup Oldu!

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 17. hafta mücadelesinde Tofaş, kendi sahasında Galatasaray ile karşılaştı ve maçı 88-83 skoruyla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın oynandığı salon ise Tofaş’ın ev sahibi olduğu yer olarak dikkat çekti.

HAKEMLERİN İSTATİKLERİ

Maçta düdük çalan hakemler Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal ve Polat Parlak olarak belirlendi. Bu hakemler, karşılaşmanın yönetiminde görev aldı ve maçın sonucuna etki eden kritik kararlar vermekle sorumlu oldu.