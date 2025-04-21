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“Galatasaray, Torreira’yla Sözleşme Uzattı!”

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GALATASARAY’DAN TORREIRA İLE YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray, orta sahada önemli bir isim olan Lucas Torreira ile olan sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun mevcut sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Bu sözleşme, şimdi 2028 yılına kadar geçerli hale getirildi ve Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak bildirildi.

TORREIRA’NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Torreira, 2022/23 sezonunda Galatasaray kadrosuna katıldıktan sonra taraftarların gözdesi olmayı başardı. Galatasaray forması ile toplamda 123 maçta görev aldı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, bu süre zarfında 4 gol atarken, 8 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.

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