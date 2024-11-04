“Galatasaray, Tottenham ile Maç Hazırlığı”

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında İngiltere’nin Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

ANTRENMANDAN DETAYLAR

İdman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışmalar, ardından savunma ve hücum teknikleri üzerine yapıldı ve üç takımlı bir turnuvayla tamamlandı.