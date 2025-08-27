GALATASARAY, TRANSFER AÇIKLAMASINI YAPTI

GALATASARAY TRANSFERİ TAMAMLAMA AŞAMASINDA

Galatasaray, bir transfer sürecini daha imza aşamasına getiriyor. Sarı kırmızılı ekip, Monaco’dan Wilfred Singo’yu ikna ederek son aşamaya ulaştı.

GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” denildi. Fransız kulübü, Galatasaray’ın teklifini kabul etmiş durumda. Bu teklif, 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeriyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncunun taleplerini de karşılamayı kabul etti. Son detayların netleştirilmesinin ardından, Fildişi Sahilli savunmacıyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Futbolcunun bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

PERFORMANS DETAYLARI

Singo, stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 35 maçta sahaya çıkarak 3 gol ve 3 asist kaydetti. 1.90 boyunda olan Fildişili oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro. 2023 yazında Torino’dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.