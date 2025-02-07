galatasaray-transfer-hamlelerine-devam-ediyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ KATTI

Galatasaray, transfer faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Mario Lemina ve Carlos Cuesta transferlerini gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, durmaya niyetleri olmadığını gösteriyor. Hedeflerindeki diğer oyuncular için yoğun bir pazarlık süreci içinde olan yönetim, Dursun Özbek’in liderliğinde sağ ve sol bek tercihlerini de belirledi.

ALINAN YENİ OYUNCULARLA HEDEF BÜYÜDÜ

Transfer döneminde yavaş hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Galatasaray, artık hız kazandı. Mario Lemina ve Carlos Cuesta’nın katılımıyla yeni hamleler yapmaya hazırlanan takım, Lemina’nın resmi imzasının ardından yaptığı açıklama ile duygularını paylaştı: “Herkes biliyor ki bu kulübü çok seviyorum. Bu harika kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum…” diyerek gelecek hedeflerinden bahsetti. Galatasaray’da 99 numaralı formayı giyecek olan Lemina, 1.5+1 yıllık bir sözleşme imzaladı ve Wolverhampton’a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

TRANSFERLER HIZLA DEVAM EDİYOR

Nelsson’un Roma’ya transfer edilmesinin ardından Galatasaray, Genk’ten 25 yaşındaki stoper Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı. Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı ve oyuncunun bonservisi için 8 milyon Euro ödenecek. Oyuncuya her yıl belirli bir maaş ödemesi yapılacak. Ancak bu transferin taraftar tarafından çok beğenildiği söylenemez. Bununla birlikte Cuesta’nın vatandaşı Sanchez, yeni takım arkadaşına destek vermekte. Galatasaray, Cuesta’nın maliyetini de duyurdu: “Futbolcunun eski kulübüne toplam 8 milyon Euro transfer bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncuya 2024-2025 sezonundan itibaren 3,5 yıllık sözleşme ile maaş ödemeleri yapılacaktır.”

POTANSİYEL YENİ TRANSFERLER ÜZERİNDE DURULUYOR

Fanatik’te yer alan bilgilere göre, gündemde olan diğer oyuncularla da görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Lens’te forma giyen 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile masaya oturdu. Tecrübeli oyuncunun 2.5 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi var, kulübü ise 6 milyon Euro bonservis talep ediyor. Diğer taraftan Sevilla’nın 21 yaşındaki İspanyol sağ beki Juanlu Sanchez için de görüşmeler sürüyor. Ayrıca, Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı ile de müzakereler devam ediyor. Galatasaray, yaz dönemine kadar Kevin de Bruyne transferinden vazgeçmişken, Arsenal’den Zinchenko’yu kiralama planından da şimdilik feragat etmiş durumda. Galatasaray, UEFA’ya verilecek listeden bağımsız olarak ara transfer hamlelerine hızla devam etmeyi planlıyor.