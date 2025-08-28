Galatasaray, Transferi Resmen Açıkladı

Galatasaray, bir transfer konusunda daha imza aşamasına geldi. Sarı kırmızılı takım, Monaco’dan sonra Wilfried Singo’yu da ikna ederek son aşamalara ulaştı.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” açıklamasını yaptı. Fransız kulübü, yönetimin 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklifini kabul etti.

BEŞ YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncunun taleplerini de karşılamayı kabul etti. Son detayların kesinleşmesinin ardından Fildişi Sahilli savunmacıyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Futbolcunun bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

PERFORMANSI HAKKINDA

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Fildişili oyuncu, geride kalan sezon 35 maçta sahaya çıktı ve 3 gol ile 3 asist yaptı. Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90 boyundaki stoper, 2023 yazında Torino’dan 9 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu.