Spor

Galatasaray Transferi Resmen Duyuruldu

galatasaray-transferi-resmen-duyuruldu

GALATASARAY’DAN TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray, transfer sürecini ilerleterek yeni bir oyuncuyu daha imza aşamasına getirdi. Sarı kırmızılı takım, Monaco’dan sonra Wilfred Singo’yu da ikna etmiş durumda ve bu süreçte son aşamalara yaklaştı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” denildi. Fransız kulübü, yönetimin sunduğu 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren öneriyi kabul etti.

İMZA DETAYLARI

27 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray, oyuncunun taleplerini de yerine getirmeyi kabul etti. İkili anlaşmanın son detayları tamamlandığında, Fildişi Sahilli savunmacı ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Futbolcunun bu gece İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

SINGO’NUN PERFORMANSI

Sezon içerisinde stoper ve sağ bek mevkilerinde görev alabilen Fildişili oyuncu, geride kalan sezon 35 maçta sahaya çıkıp 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi. Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90 boyundaki stoper, 2023 yazında Torino’dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

ÖNEMLİ

Dünya

Kişinev’de Tarihi Buluşma! Sandu: “AB Olmadan Moldova Geçmişe Takılır.”

Moldova'nın bağımsızlığının 34. yıl dönümünde Avrupa'nın önde gelen liderleri Kişinev'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Sandu, AB üyeliğinin mümkün hale geldiğini vurguladı.
Dünya

Hizbullah: ABD, Orduyla Ölümcül Tuzaklar Kuruyor

ABD'nin Lübnan'a sunduğu silahsızlanma planı Hizbullah tarafından tepkiyle karşılandı. Danışman Halil, bu durumun iç barışa tehdit oluşturduğunu belirtti. ABD, planı barış için şart olarak görüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.