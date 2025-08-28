galatasaray-transferi-resmen-duyuruldu

GALATASARAY’DAN TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray, transfer sürecini ilerleterek yeni bir oyuncuyu daha imza aşamasına getirdi. Sarı kırmızılı takım, Monaco’dan sonra Wilfred Singo’yu da ikna etmiş durumda ve bu süreçte son aşamalara yaklaştı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” denildi. Fransız kulübü, yönetimin sunduğu 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren öneriyi kabul etti.

İMZA DETAYLARI

27 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray, oyuncunun taleplerini de yerine getirmeyi kabul etti. İkili anlaşmanın son detayları tamamlandığında, Fildişi Sahilli savunmacı ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Futbolcunun bu gece İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

SINGO’NUN PERFORMANSI

Sezon içerisinde stoper ve sağ bek mevkilerinde görev alabilen Fildişili oyuncu, geride kalan sezon 35 maçta sahaya çıkıp 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi. Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90 boyundaki stoper, 2023 yazında Torino’dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.