Galatasaray, Unicaja Malaga’ya Yenildi

GALATASARAY, FİNALDE UNICAJA MALAGA’YA YENİLDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Türk temsilcisi Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleştirilen mücadelede kazanan, 83-67’lik skorla Unicaja Malaga oldu. Bu sonuçla birlikte Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzandı.

İLK ÇEYREKTE GALATASARAY GERİDE KALDI

İspanyol takımının hızlı hücumlarla sayı üretmeye başladığı ilk çeyrekte, Galatasaray hücum organizasyonlarında büyük sorun yaşadı. Özellikle 6 top kaybı yaparak çeyreği 19-13 geride tamamladı.

UNICAJA MALAGA, İKİNCİ YARIYI ÖNDE KAPATTI

Malaga, ikinci periyoda hızlı hücumlarla başlayarak farkı çift hanelere çıkardı. Fakat sarı-kırmızılı ekip, toparlanıp etkili olmaya başladı. İlk yarının bitimine 0.7 saniye kala, Delgado’nun Carter’a yaptığı faul sonucu gelen 3 serbest atışla soyunma odasına 31-37 geride girdi.

GALATASARAY, İKİNCİ YARIDA FARKI KAPATAMADI

İkinci yarıda karşılıklı sayılarla başlayan oyunda Malaga, farkı tekrar 9 sayıya çıkardı. Galatasaray, özellikle Tyrone Wallace’la etkili olmaya çalıştı, ancak bu çeyreği de 49-56 geride tamamladı.

SON PERİYOTTA HÜCUMDA SORUNLAR YAŞANDI

Son çeyrek, Galatasaray için sıkıntılı geçti. Rakibinin sert savunmasıyla başa çıkmaya çalışan takım, savunma ribaundlarında zorlandı ve dış şutları engelleyemedi. Bu noktada farkın açılmasına engel olamayarak maçı 67-83 kaybetti ve turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13