Galatasaray, Unicaja Malaga’ya Yenildi

GALATASARAY VE UNICAJA MALAGA FİNALDE BULUŞTU

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleşen müsabakanın sonucu 83-67’lik skorla Unicaja Malaga’nın galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Malaga, turnuvada kupayı kazandı.

İLK ÇEYREKTE GALATASARAY GERİDE KALDI

İspanyol takımının hızlı hücumlarla başladığı ilk periyotta, Galatasaray hücum organizasyonlarında sorun yaşayarak toplarla 6 kez kaybetti. Bu çeyreği 19-13 geride kapattı.

İkinci çeyreğe hızlı hücumlarla giriş yapan Malaga, farkı ilk iki dakikada çift hanelere çıkardı. Galatasaray ise toparlandı ve farkı eritmeye çalışarak dengeyi sağladı. Ancak ilk yarının bitimine 0.7 saniye kala, Delgado’nun Carter’a yaptığı faul sonrası gelen 3 serbest atışla ilk yarıyı 31-37 geride bitirdi.

İKİNCİ YARIDA MALAGA FARKI KORUDU

İkinci yarıya karşılıklı sayılarla başlandı. Malaga, farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Galatasaray ise Tyrone Wallace’ın etkili oyunuyla geri dönüş yapmaya çalıştı ama bu çeyreği de 49-56 geride kapattı.

GALATASARAY, MAÇI KAYBETTİ

Son periyotta, rakibinin sert savunmasına karşı Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalışan Galatasaray, savunma ribaundlarını almakta zorlandı. Dış şutları engelleyemeyen takım, farkın açılmasına engel olamayıp maçı 67-83 kaybederek turnuvayı 2. sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2.

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13.