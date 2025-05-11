Galatasaray, Unicaja Malaga’yı yendi

FINALDE GALATASARAY VE UNICAJA MALAGA YER ALDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile mücadele etti. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada Unicaja Malaga, 83-67’lik sonuçla galibiyete ulaşarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sonuçla birlikte Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kazanmış oldu.

İLK ÇEYREKTE GALATASARAY GERİDE KALDI

İlk periyota hızlı hücumlarla başlayan Unicaja Malaga, Galatasaray’ın hücum organizasyonlarındaki sıkıntıları değerlendirerek sayılar üretti. Sarı-kırmızılı ekip, 6 top kaybı ile bowing periyodu 19-13 geride tamamladı.

MALAGA, İKİNCİ YARIDA ÖNDE KALDI

İkinci periyotta Unicaja Malaga, hızlı hücumlarla farkı çift hanelere çıkardı. Ancak Galatasaray toparlanarak oyuna denge getirdi ve farkı azalttı. İlk yarının sonlarına doğru 0.7 saniye kala Delgado’nun, Carter’a yaptığı faul ile gelen 3 serbest atışla sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 31-37 geride gitti.

GALATASARAY, GALİBİYETİ KORUYAMADI

Üçüncü periyotta karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Malaga farkı yeniden 9 sayıya çıkardı. Tyrone Wallace ile etkili olmaya çalışan Galatasaray, bu çeyreği 49-56 geride tamamladı. Son periyotta da rakibinin sert savunmasına karşı mücadele eden Galatasaray, özellikle savunma ribaundlarında zorluk yaşadı ve dış şutları engelleyemedi. Sonuç olarak, maçtan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2.

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13.