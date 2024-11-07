Galatasaray ve Fenerbahçe Yabancı Hakem Anlaşması

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN ANLAŞMASI

Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri bu sezon, yabancı hakemlerin maç değerlendirmesi konusunda anlaşmaya vardı. İki ezeli rakip arasında varılan bu uzlaşmayı, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden duyurdu.

POZİSYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

İki yabancı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirecek ve elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamada, “Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

HATİPOĞLU’NDAN YALANLAMA

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı’nın yabancı hakem raporları hakkında yaptığı açıklamayı sert bir şekilde reddetti. Hatipoğlu, “Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir.” şeklinde konuştu.