Galatasaray ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

KASIMPAŞA İLE GALATASARAY’IN ÇEKİŞMELİ MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Galatasaray ile mücadele etti. Bu zorlu maçta Kasımpaşa, 2 kez geriye düşmesine rağmen maçı 3-3 berabere tamamladı. İki takım, ligin ilk yarısında yine karşı karşıya gelmiş ve Kasımpaşa bu maçta da 3-0 geriden gelerek 3-3 eşitliği yakalamıştı. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 65’e çıkartarak üst üste ikinci beraberliğini aldı. Kasımpaşa ise 32 puanla iki maç sonra puan kazanmış oldu. Ligin 27. haftasında Kasımpaşa, Bodrum FK’ya konuk olacakken, Galatasaray ise Alanyaspor’la karşılaşacak.

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11’ini koruyarak maça başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile başladı. Ancak Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Okan Buruk’a ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisi sonrası 1 maç ceza verdi ve tecrübeli teknik adam, soyunma odası ile yedek kulübesine giremedi. Kasımpaşa karşısında Galatasaray’ı Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti. Okan Buruk, 27. haftadaki Alanyaspor maçında takımın başına dönecek.