Galatasaray Yaz Transferi İçin Harekete Geçti

GALATASARAY’DA YAZ TRANSFER DÖNEMİ HIZLA BAŞLIYOR

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, yaz transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un verdiği talimatlar doğrultusunda, takıma yeni isimler kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden dikkat çekici bir karar alındı. Gelen son dakika haberi, taraftarları oldukça şaşırttı. Okan Buruk ile birlikte takımda önemli değişiklikler gündeme gelmeye başladı.

YENİ PLANLAMA VE AYRILIKLAR

Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, sezon sonu planlamasına şimdiden start verdi. Kulislerde dolaşan iddialara göre, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra yolların ayrılacağı futbolcular da netlik kazanıyor. Yapılacak ayrılıklar sayesinde hem kadroda yer açılacak hem de kulübe ekonomik gelir sağlanacak. Galatasaray’dan ayrılması beklenen o 5 futbolcu ise taraftarlar arasında merak konusu oldu.