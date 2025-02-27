Gündem

Galatasaray Yaz Transferi İçin Harekete Geçti

galatasaray-yaz-transferi-icin-harekete-gecti

GALATASARAY’DA YAZ TRANSFER DÖNEMİ HIZLA BAŞLIYOR

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, yaz transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un verdiği talimatlar doğrultusunda, takıma yeni isimler kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden dikkat çekici bir karar alındı. Gelen son dakika haberi, taraftarları oldukça şaşırttı. Okan Buruk ile birlikte takımda önemli değişiklikler gündeme gelmeye başladı.

YENİ PLANLAMA VE AYRILIKLAR

Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, sezon sonu planlamasına şimdiden start verdi. Kulislerde dolaşan iddialara göre, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra yolların ayrılacağı futbolcular da netlik kazanıyor. Yapılacak ayrılıklar sayesinde hem kadroda yer açılacak hem de kulübe ekonomik gelir sağlanacak. Galatasaray’dan ayrılması beklenen o 5 futbolcu ise taraftarlar arasında merak konusu oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Hudutsuz Sevda’nın Final Sahnesi Dikkat Çekti

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü NOW ekranlarında izleyicileri heyecan dolu anlara sürüklüyor; 54. bölüm sonrası ise beklenmedik gelişmeler bekleniyor.
Gündem

Aselsan’dan 296 Milyon Euro’luk Anlaşma

ASELSAN, yurtiçindeki bir müşteriyle kara araçları faydalı yükleri için 296 milyon Euro değerinde sözleşme imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.