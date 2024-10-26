Galatasaray, Yeni Sağ Bek Arıyor!

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANLARI
Yaz transfer döneminde 9 milyon euroyla Elias Jelert’i kadrosuna katan Galatasaray, genç sağ bekten beklediği performansı bulamıyor. Alternatif arayışlarını devam ettiren sarı kırmızılılar, Milan’ın kaptanı Davide Calabria’ya yönelmiş durumda.
OCAK AYI OLASI TRANSFER TARİHİ
İtalyan medyası Calcio Mercato’ya göre, Milan’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Calabria’nın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. 27 yaşındaki futbolcunun kış transfer döneminde Galatasaray’a katılabileceği iddiaları gündemde.