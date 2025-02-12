Galaxy S25 Edge Geekbench Testinde Göründü

GALAXY S25 EDGE’İN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 Edge modeli, bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni sızıntılara göre, Galaxy S25 Edge sadece 5.84 mm kalınlığında ve 160 gramın altında bir ağırlığa sahip olacak. Bu özellikleriyle, uzun bir aradan sonra Samsung’un en ince ve hafif telefonu olacağı belirtiliyor. Şu anda, cihazın Geekbench testlerinde yer aldığı bildiriliyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE PERFORMANS ANALİZİ

Bu listeleme, Galaxy S25 Edge’in tam sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle donatılacağını gösteriyor. Cihaz, SM-S937B model numarasıyla Geekbench’te yer aldı ve bu model numarasının, telefonun global sürümüne ait olduğu düşünülüyor. Geekbench testinde, cihazın tek çekirdek performansında 2.806 puan ve çoklu çekirdek performansında ise 8.416 puan aldığı görülüyor. CPU bilgileri, Galaxy S25 Edge’in sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle birlikte 12GB RAM’e sahip olduğunu ortaya koyuyor.

İŞLEMCİ SÖYLENTİLERİ VE FİYATLANDIRMA

Daha önce, Galaxy S25 Edge’in yedi çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemciyle piyasaya çıkacağına dair bazı iddialar vardı, ancak bu yeni listeleme, bu söylentileri geçersiz kılıyor. Samsung, Galaxy S25 Edge modelinde daha düşük performanslı bir işlemci kullanmayı düşünmüyor gibi görünüyor. Bu model, fiyatlandırma açısından Galaxy S25+ (1.000 dolar) ve Galaxy S25 Ultra (1.300 dolar) arasında bir konumda yer alacak. Henüz daha fazla bilgi için beklememiz gerekecek, ancak şu anki verilere bakıldığında Galaxy S25 Edge, güçlü donanımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.