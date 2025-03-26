Galaxy S25 İçin İkinci Güncelleme Yayında

GALAXY S25 SERİSİNE YENİ YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Samsung, Galaxy S25 serisi olan amiral gemisi modelleri için yazılım güncellemelerine devam ediyor. Şirket, Avrupa bölgesinde Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri için ikinci yazılım güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, serinin tanıtılmasının ardından çıkan ikinci güncelleme olma niteliğini taşıyor.

MART 2025 GÜVENLİK YAMASI VE GÜVENLİK İYİLEŞTİRMELERİ

Yeni güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamasını içeriyor ve güvenlik geliştirmelerine odaklanıyor. Bu güncelleme, yeni özellikler sunmaktansa cihazların güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Samsung, söz konusu güncellemeyle birlikte Galaxy S25 serisini, diğer Samsung cihazlarıyla aynı güvenlik güncelleme takvimine dahil ediyor. İlk olarak Güney Kore’de yayınlanan güncelleme, daha sonra Avrupa’da dağıtıma başladı. Diğer bölgelerde de güncellemenin önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Kullanıcılar, güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle seçeneklerini takip edebilir. Güncelleme, OTA (Over-The-Air) üzerinden kademeli olarak yayımlandığı için tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabiliyor.