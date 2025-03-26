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Galaxy S25 Serisi İçin İkinci Güncelleme

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Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 için yazılım güncellemelerini kesintisiz sürdürüyor. Şirket, Avrupa’da Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri için serinin piyasaya çıkışından bu yana ikinci yazılım güncellemesini duyurdu.

MART 2025 GÜVENLİK YAMASI VE GÜVENLİK İYİLEŞTİRMELERİ

Son güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamasını içeriyor ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor. Bu güncelleme, yeni özellikler sunmak yerine, cihazların güvenlik seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Samsung, bu güncellemeyle Galaxy S25 serisini, diğer Samsung cihazlarıyla eşit bir güvenlik güncelleme takvimine getiriyor. İlk olarak Güney Kore’de yayınlanan güncellemenin, Avrupa’daki dağıtımının ardından önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcılar, güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını izleyebilir. Güncelleme, OTA (Over-The-Air) yöntemiyle kademeli olarak yayınlandığı için tüm kullanıcılara ulaşması belirli bir süre alabiliyor.

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