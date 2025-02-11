Galaxy S25 Serisi İle Güvenli Gelecek

KUANTUM SONRASI KRİPTOGRAFİ TEKNOLOJİSİ

Kuantum sonrası kriptografi (PQC/post-quantum cryptography), kuantum bilgisayarlarının standart şifreleme yöntemleri üzerindeki potansiyel tehditlerine karşı geliştirilmiş algoritmalar kullanıyor. Samsung Newsroom, dijital güvenliğin geleceğini merak ederek bu güvenlik önlemlerinin neden alındığını ele alıyor.

GELECEĞE YENİ BAKIŞ

Kuantum bilişimi, modern teknolojinin en çarpıcı gelişmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kuantum bilgisayarlar, karmaşık problemleri geleneksel bilgi işleme yöntemlerine göre çok daha hızlı çözme kabiliyeti sunuyor. Tıptan lojistiğe kadar birçok alanda çığır açan gelişmelere olanak tanıyan kuantum algoritmaları, örneğin tedarik zincirlerini optimize edebiliyor ve ulaşım sistemlerinin verimliliğini artırıyor. Ancak bu yüksek hesaplama gücü beraberinde riskleri de getiriyor. Günümüzde mevcut şifreleme yöntemlerine karşı potansiyel tehdit oluşturan kuantum algoritmaları, verilerin güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Bu yüzden, güvenlik açıklarının ele alınması verilerin korunması için oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

KORUMA STANDARTLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Samsung, kuantum bilişimi ile desteklenen bir dünyada şifrelenmiş verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla PQC üzerine yoğunlaşıyor. Şirket, kuantum bilgisayar saldırılarına karşı daha etkili savunma sağlaması için National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından belirlenen standartları titizlikle takip ediyor. Örneğin, ML-KEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism) algoritmasında, kuantum bilgisayarlar için bile şifreleme anahtarlarının çözülmesini oldukça zor hale getiren kafes tabanlı karmaşık yapılar kullanılıyor. Bu, bağlı cihazlar arasında güvenli iletişim sağlarken bol miktarda veri alışverişini azaltarak güçlü bir güvenlik atmosferi kuruyor. NIST’in belirlediği PQC standartları, gizli e-postalardan e-ticaret işlemlerine kadar geniş bir elektronik veri yelpazesini koruma altına alıyor. Samsung için bu standartlar, bulut verilerinin kuantum tehditlerine karşı korunması adına vazgeçilmez bir öneme sahip.

LİDER STRATEJİK YAKLAŞIM

Kullanıcı verilerini koruma vaadiyle hareket eden Samsung, kuantum bilişim gibi yeniliklerin yükselişiyle birlikte, bağlı cihaz ekosistemlerinde Samsung Knox Matrix adı altında gelişmiş bir koruma çözümü uygulamaya koyuyor. Şirket, bu sisteme Kuantum Sonrası Gelişmiş Veri Koruması (EDP) özelliğini entegre etti. Böylece kullanıcı verileri, Samsung Cloud üzerinden yedeklemede, geri yüklemede veya senkronize edilirken uçtan uca şifrelenmiş olabiliyor. PQC teknolojisinin Knox Matrix ile bütünleşmesi, mobil cihazların sunduğu bulut güvenliğinde yeni bir dönemi başlatıyor. Knox Matrix’in cihazlar arası yetenekleri sayesinde, akıllı telefonlar, TV’ler ve diğer dijital cihazlarla senkronize edilen veriler olağanüstü ve kuantum seviyesinde güvenlik ile korunacak. Bu özellik, One UI 7 ile çalışan yeni Galaxy S25 serisi cihazlarda sunulacak ve Galaxy kullanıcılarına kuantum tehditlerine karşı geliştirilmiş bir koruma sağlayacak.

SAMSUNG’UN GÜVENLİ GELECEK VİZYONU

Dijital dünyanın sürekli gelişen yapısında potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olmak artık bir gereklilik haline geldi. Kuantum bilişiminin yükselişi göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte etkili veri koruma çözümleri geliştirme zorunluluğu daha da belirginleşiyor. Galaxy S25 Serisi, sektörde PQC tabanlı bulut veri korumasını destekleyen ilk cihaz olarak, yaklaşan kuantum bilişim çağında veri koruma standartlarını yükseltiyor. Samsung, mobil güvenlik alanında öncülük yapma misyonunu sürdürüyor ve kullanıcıların bağlı bir dünyayı güvenle deneyimlemelerini sağlayacak bir gelecek sunmaya devam ediyor.