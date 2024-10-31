Garanti BBVA’nın Dolar Tahmini Revize Edildi

GARANTİ BBVA’NIN YENİ BÜYÜME TAHMİNLERİ

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Garanti BBVA, 2024 yılına ait büyüme tahminini güncelledi. Daha önce yüzde 3,5 olarak belirlenen büyüme oranı, yeni değerlendirmeler sonucunda yüzde 3,2’ye revize edildi. Bankanın uzun vadeli büyüme tahmini ise yüzde 3,5’ten yüzde 4’e yükseldi. Garanti BBVA, Türkiye ekonomisi ile ilgili bir analiz yayınlayarak dikkatleri üzerine topladı. Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert ve ekibi tarafından hazırlanan Türkiye Ekonomik Görünümü notundaki verilere göre, büyüme, cari açık, faiz, enflasyon ve dolar/TL ile ilgili bazı önemli bilgileri paylaştı.

CARI AÇIK VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Banka ekonomistleri, cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1,3, 2025 yılı itibarıyla ise yüzde 1,6 olacağını belirterek, faiz indirimine dair öngörülerini korumuş durumda. İlk faiz indiriminin aralık ayında olacağını tahmin ediyorlar. 2025 yılı sonu için ise politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerileyebileceği ifade ediliyor. Garanti BBVA, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 43 olarak öngörürken, 2025 yılı için bu tahminin yüzde 25 olduğunu açıkladı.

YAŞANAN GELİŞMELERİN ANLAMI

Garanti BBVA’nın büyüme tahminlerindeki güncelleme, küresel ekonomideki belirsizlikler ve yerel faktörlerin etkisiyle Türkiye ekonomisinin yavaşlayabileceği yönündeki endişeleri gözler önüne seriyor. Ancak banka, uzun vadede Türkiye ekonomisinin güçlü bir performans göstereceğine olan inancını da ortaya koyuyor. Faiz indirimi bekleyişi, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları teşvik etmek adına Merkez Bankası’nın para politikasında gevşemeye gitmesi yönünde sinyaller taşıyor.

DOLAR/TL TAHMİNİNDE DÜZENLEME

Banka, yıl sonu dolar tahmininde de bir değişim yaşadığını duyurdu. 2024 yılı için dolar/TL tahmini 38 TL’den 37 TL’ye düşerken, 2025 sonu için belirlenen beklenti ise 45,5 TL seviyesine ulaştı. Bu verilere dayanarak banka, Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı bir geleceğe yönelik öngörü sunmuş oldu.