Gartner Raporu, Huawei Cloud’un Liderliğini Belirtti

GARTNER RAPORUNDA HUAWEI CLOUD’UN YERİ

6 Ağustos’ta yayımlanan Gartner raporu, Huawei Cloud’u konteyner yönetimi alanında vizyonu ve uygulama yetkinliğiyle öne çıkan lider şirketlerden biri olarak gösterdi. CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) ve Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) gibi ürünleriyle dikkat çeken Huawei Cloud, çeşitli sektörlerde ölçeklenebilir, güvenilir ve esnek altyapılar sunuyor. Huawei Cloud, internetten finansa, üretimden enerjiye kadar geniş bir yelpazede dijital dönüşümü hızlandıran çözümleriyle global pazarda önemli bir konumda bulunuyor. Gartner’ın değerlendirmesi, Huawei Cloud’un teknoloji alanındaki sürekli büyümesini ve uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜŞTERİ BAŞARILARI VE UYGULAMALAR

Huawei Cloud’un çözümleri, dünya genelinde farklı sektörlerdeki önemli projelerde tercih ediliyor. Orta Doğu ve Orta Asya’da faaliyet gösteren Starzplay, Huawei Cloud CCI sayesinde sunucusuz mimariye geçerek 2024 Kriket Dünya Kupası sırasında milyonlarca izleyiciye kesintisiz hizmet sundu ve kaynak maliyetlerini %20 azalttı. Singapur merkezli lojistik şirketi Ninja Van, Huawei Cloud CCE ile hizmetlerini tamamen konteyner tabanlı hale getirerek yoğun dönemlerde bile kesintisiz hizmet sunarken sipariş işleme hızını %40 artırdı. Şili’nin önde gelen enerji şirketlerinden Chilquinta Energía, CCE Turbo ile veri platformunun performansını %90 artırarak daha akıllı ve otomatik operasyonlara geçti. Nijerya’nın lider e-ticaret platformu Konga, esnek bulut altyapısı sayesinde milyonlarca aktif kullanıcısına kesintisiz alışveriş deneyimi sundu. Çin merkezli görsel içerik platformu Meitu ise CCE ve Ascend hizmetlerini kullanarak yüz milyonlarca kullanıcısına anlık içerik paylaşımı imkânı sağladı.

Huawei Cloud, yapay zekâ entegrasyonuyla “Cloud Native 2.0” yaklaşımını geliştirerek bulut altyapısında verimliliği artırıyor. CCE AI kümeleri, yapay zekâ uygulamalarının eğitim ve çıkarım süreçlerini hızlandırırken; “CCE Doer” teknolojisi, 200’den fazla kritik senaryoda %80’in üzerinde doğru kök neden tespiti ile otomatik ve akıllı yönetim sağlıyor. Ayrıca CCE Autopilot ve CCI gibi sunucusuz çözümler, işletmelerin uygulama geliştirmeye odaklanmasına olanak tanıyor ve yoğun trafik artışlarında %40’a varan maliyet avantajı sunuyor. Huawei Cloud, önümüzdeki dönemde global iş ortaklarıyla birlikte yerel bulut tabanlı teknolojilerde yenilikleri artırmayı ve daha kapsayıcı, erişilebilir, dayanıklı dijital çözümler sunarak sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.