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Gauff Ve Andreeva İkinci Turda!

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TURNUVADA İLERLEME DEVAM EDİYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansında birinci tur maçlarına devam edildi. Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD’li rakibi Learner Tien’i 6-3, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Avustralyalı tenisçi Alex De Minaur (9 numaralı seribaşı), Sırp sporcu Laslo Djere’i 6-3, 6-4 ve 7-6’lık setlerle 3-0 geçti ve adını bir üst tura yazdırdı. Rus tenisçi Daniil Medvedev (11), Büyük Britanyalı rakibi Cameron Norrie’ye 3-2 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) yenilerek ilk turda elendi.

KADINLARDA İLERLEYİŞ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD’li tenisçi Coco Gauff, Avustralyalı rakibi Olivia Gadecki’yi 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. Rus sporcu Mirra Andreeva (6 numaralı seribaşı) ise İspanyol tenisçi Cristina Bucsa’yı 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

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