Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti

AHMET SEVER’İN HAYATI VE KARİYERİ

Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 1960 yılında Konya’da dünyaya gelen Sever, Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim almış. Gazetecilik kariyerine uluslararası basında başlamış olan Sever, Türkiye ve Avrupa’daki farklı medya kuruluşlarında görev isteğini sürdürmüş. 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabiri ve temsilcisi olarak çalışmış, BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında da kendine yer bulmuş. Aynı zamanda Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde de yer alması dikkat çeken detaylardan biri.

MEDYA DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ

1998 yılında Türkiye’ye dönen Sever, Milliyet gazetesinde ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü yapmış. Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşan Sever, CNN TÜRK ve TRT’de hazırladığı programlarla dikkatleri üzerine çekmiş. Ahmet Sever, Abdullah Gül’ün başbakanlık döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini üstlenmiş. 2004-2007 yılları arasında Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı’nı yürütmüş. Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine, Çankaya Köşkü’nde Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Başmüşaviri olarak görev almış. Bu zaman diliminde, Cumhurbaşkanlığı’nın basın ilişkilerini yönetmiş ve uluslararası medya ile iletişim süreçlerini koordine etmiş.

HUKUKİ SÜREÇLERİ VE SON GELİŞMELER

2016 yılında Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajda, dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın “aktrolleri yönettiğini” iddia eden Sever, bu süreçte iftira ve hakaret suçlamasıyla karşılaşmış. Mahkeme, Sever’e 10 bin 620 TL adli para cezası vermiş. 2023 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM), Sever’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş. AYM’nin bu kararının ardından, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeni bir yargılama süreci başlamış. 22 Kasım 2023’te yapılan duruşmada, mahkeme AYM kararına uyarak Sever’i beraat ettirmiş.