Gazeteci Barış Pehlivan Soruşturma Nedeniyle Gözaltında

BARIŞ PEHLİVAN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Barış Pehlivan, ‘bilirkişi’ ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BİLİRKİŞİ İLE GÖRÜŞME

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Turpun Büyüğü” adlı basın toplantısında bilirkişi S. B. hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Barış Pehlivan, bahsi geçen bilirkişi ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve ona cevap hakkı tanımıştı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Pehlivan’ın bu görüşmesi yayımlandıktan sonra hem kendisi hem de Halk TV hakkında bir soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz bir şekilde kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişi isminin hedef göstererek açıklanması ve yargılamanın gidişatını etkilemeye yönelik ifadeler kullanılması eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV’nin ilgili sunucusu ve yetkililer hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) suçlarından soruşturma başlatılmıştır.”

GÖZALTINA ALINIŞI

Bu soruşturmanın ardından Barış Pehlivan, bugün Kayda Geçsin programı kapsamında Halk TV binasına geldiğinde, bina bahçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.