Gazetecilerin Durumu Araştırılıyor, Dedi Tunç

AÇIKLAMALARIN GÜNDEME YANSIMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gündemdeki konularla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan gazetecilere dair, “Toplumu bilgilendirmek için görev yapan bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak araştıralım durumlarını eğer eylemlere karışmış provokasyona karışmışlarsa o da doğru değil durumlarına bakalım.” ifadelerini kullandı.

İMRALI’YA YAPILAN BAŞVURU

Ayrıca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesinin, İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu belirten Yılmaz Tunç, “Değerlendiriliyor.” bilgisini verdi.