Gaziantep’te 3 Kişi Tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN SUÇ ORGANİZASYONU TESPİT EDİLDİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. önderliğindeki 6 şüphelinin oluşturduğu suç örgütünün çek ve senet dolandırıcılığı ile tefecilik yaptığını belirledi. Yapılan detaylı araştırmaların ardından, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu operasyon sırasında suç örgütü lideri M.B. ve H.İ.B., N.B., O.O. ile Y.Ö. yakalandı. E.U. ise operasyon sırasında adresinde bulunamadı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 81 farklı kişi adına düzenlenmiş toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan senetler, 100 boş senet, 888 bin 990 TL değerindeki ziynet eşyaları, 33 farklı kişi ve bankalara ait banka kartları, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu belgeleri, 41 farklı kişilere ait kaşe baskıları, 6 pos cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hesap defteri ve 1 banka dekontu ele geçirildi.

SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Ayrıca, soruşturma dahilinde şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç geliri tespit edildi. Buna bağlı olarak 8 araç, 4 daire ve villa, 1 tarla ile banka hesaplarında bulunan 2 milyon TL değerindeki dövizlere el konuldu.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri M.B. ile H.İ.B. ve O.O. tutuklandı. N.B. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanamayan E.U.’nun arama çalışmaları ise hala devam ediyor.