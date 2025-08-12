Gündem

Gaziantep’te 3’Ü AĞIR 9 Yaralı oldu

gaziantep-te-3-u-agir-9-yarali-oldu

Olayın Gerçekleştiği Mahalle

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde silahlı bir kavgaya dönüşüyor.

Yaralıların Durumu

Yaşanan olay sonucunda toplamda 9 kişi yaralanıyor. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Yaralılardan A.İ.Y. (26), M.Y. (52) ve M.Y. (18) isimli bireylerin durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Polis, çatışmaya karışan kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Olayın boyutu ve yetkililerin alacağı önlemler dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Makas Atan Araç, Trafiği Felç Etti

İstanbul'da makas atan bir otomobilin hafif ticari araç ve başka bir araca çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Gündem

İstanbul’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

İstanbul'da bir otomobilin makaslama yaparak hafif ticari araç ve başka bir araca çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.