Gaziantep’te 3’Ü AĞIR 9 Yaralı oldu

Olayın Gerçekleştiği Mahalle

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde silahlı bir kavgaya dönüşüyor.

Yaralıların Durumu

Yaşanan olay sonucunda toplamda 9 kişi yaralanıyor. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Yaralılardan A.İ.Y. (26), M.Y. (52) ve M.Y. (18) isimli bireylerin durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Polis, çatışmaya karışan kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Olayın boyutu ve yetkililerin alacağı önlemler dikkat çekiyor.