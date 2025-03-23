Gaziantep’te Silahlı Çatışma: 2 Genç Öldü

ŞEHİTKAMİL’DE SİLAHLI SALDIRI

Gaziantep’te iftar vaktinde husumetli oldukları şahısların gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda 2 genç hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek’in (25) içinde bulunduğu araç, akşam iftar saati sırasında husumetli oldukları kişiler tarafından engellendi. Araçtan inen gençler ile saldırganlar arasında tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI

Saldırganların 3-4 kişi olduğu düşünülüyor. Bu kişiler, Fatih Tekin ve Enes Şimşek’e pompalı tüfekle ateş açarak saldırdı. Fatih Tekin, vücuduna isabet eden saçmalar sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Enes Şimşek ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından saldırganları yakalamak amacıyla çalışmalar başlatıldı.