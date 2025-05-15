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Gazipaşa’da Zift Yüklü Tır Devrildi

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ANTALYA’DA TIR KAZASI VE YANGIN

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, zift taşıyan bir tırı kullanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın devrilmesine neden oldu. Bu talihsiz olay sonucunda sürücü yaralandı ve araçta patlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

SURÜCÜYE İLK MÜDAHALE

Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk yardım yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tırın devrilmesinden sonra aracın kupa bölümünden çıkan dumanlar, olay anında orada bulunan itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi, böylece olası bir faciayı önlemiş oldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kaza ile ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri araştırma ve inceleme başlattı. Olayın tüm ayrıntıları titizlikle inceleniyor.

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