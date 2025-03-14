Gaziray İçin 7 Yeni Set Yolda

GAZİANTEP’TE MİLLİ BANLİYÖ SETİ TESLİMİ VE YOL TESTİ

Gaziantep’te Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziray projesine dair önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz,” diyerek Gaziantep’in ulaşım altyapısına yeni bir katkı sunacağını duyurdu.

GİDİŞATTA YERLİ VE MİLLİ DÖNEM

Bakan Uraloğlu, etkinlikte 2022’de hizmete açılan Gaziray hattını hatırlatarak, “Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çabasıyla hayata geçirilen Gaziray, kent merkezini iki sanayi bölgesine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırdı. 25,5 kilometre uzunluğunda bir güzergâh üzerinde 16 istasyona sahip bir proje ile 4 hatlı, elektrikli ve sinyalli bir demiryolu hattı inşa ettik. Genel olarak toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hattı yaptık,” şeklinde konuştu. İlk milli banliyö setinin anlamını vurgulayan Uraloğlu, “TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri, Türkiye’nin yerli raylı sistem teknolojisindeki başarısını gösteriyor. İthal dönemini geride bırakıp, yerli ve milli bir dönemin kapısını Gaziantep’ten açıyoruz,” ifadelerini kullandı.

TESLİMAT PLANINA DAİR DETAYLAR

Uraloğlu, Gaziray için üretilen 32 vagondan oluşan 8 banliyö tren seti projesine ilişkin planları açıkladı: “İlk set bugün teslim edildi ve dinamik yol testlerine başlıyoruz. Kalan 7 setten birini Haziran’a, 3 seti Ağustos’a, son 3 seti ise Ekim’e kadar teslim etmeyi amaçlıyoruz. Yıl sonuna kadar 28 vagondan oluşan 7 seti tamamlayacağız.” Her bir setin, saatte 90 kilometre hız kapasitesine sahip olduğunu, alüminyum gövdeye sahip olup 1000 yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlandığını belirtti. Ayrıca araçlarda tekerlekli sandalye bölümleri, güvenlik kameraları ve bilgilendirme ekranları gibi modern donanımların bulunduğunu ifade etti.

YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ

Bakan, son 23 yıl içindeki yerli sanayinin gelişimlerine dikkat çekti: “Kendi otomobilimizi, uydularımızı, İHA’larımızı ve trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Gaziantep’in efsane mucidi Mennan Usta’nın ‘Otobandaki araba, raydaki tren benim olsun’ sözü gerçek oldu.” Uraloğlu, Gaziray setlerinin Antep baklavasından ilham alınarak renklendirildiğini ve şehrin kültürel dokusunu yansıttığını sözlerine ekledi.

GAZİANTEP’İN ULAŞIM GELECEĞİ

Uraloğlu, Gaziantep’teki diğer projeleri de gündeme getirdi: “Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına 124 milyar lira yatırım yaptık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde %59 ilerleme kaydettik ve 2027’de tamamlayacağız. Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesi ise yatırım programımıza alındı.” Gaziantep Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin 2002’de 223 binden 2024’te 3 milyona ulaşacağı bilgisini de paylaştı.

GAZİRAY İLE YENİ BİR DÖNEM

Bakan Uraloğlu’nun “Yıl sonuna kadar 7 set daha teslim edeceğiz” açıklaması, Gaziray’ın yerli üretimle güçlenmesini sağlıyor. Törenin sonunda test sürüşü gerçekleştiren Uraloğlu, Gaziantep’in ulaşım altyapısına verdikleri önemi yeniden sergiledi. Şehir, modern ve güvenli toplu taşımaya bir adım daha yaklaşmış oldu.