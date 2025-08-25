Gazze Acı Bilanço: Can Kaybı 62 Bin 774

ŞİDDETLE DEVAM EDEN SALDIRILAR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ni sürekli olarak hedef alıyor. Son gerçekleştirilen saldırıların ardından, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı.

CAN KAYIPLARI KORKUTUCU BOYUTLARA ULAŞTI

Açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralı başvurusu yapıldığı belirtildi. 19 Ocak’ta varılan ateşkesin ardından, 18 Mart’tan bu yana yapılan saldırılarda toplamda 10 bin 900 Filistinli yaşamını yitirirken, 46 bin 218 kişi yaralandı.

İNSANİ YARDIM HEDEFLENİYOR

Gazze’de son 24 saat boyunca insani yardım için bekleyenlere yönelik saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybederken, 184 kişinin yaralandığı kaydedildi. ABD-İsrail destekli sözde yardım dağıtım noktalarında gerçekleştirilen sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 123’e, yaralananların sayısı ise 15 bin 615’e ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI ARTARKEN AÇLIK TEHLİKESİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten itibaren düzenlediği saldırılar sonucunda toplam can kaybı 62 bin 774’e, yaralı sayısı ise 158 bin 259’a yükseldi. Ayrıca, İsrail’in sınır kapılarını kapatıp yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle, Gazze’de son 24 saat içinde 11 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti. 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 117’si çocuk olmak üzere 300’e ulaştığı bildirildi.