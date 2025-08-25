Gazze’de 11 Filistinli Açlıktan Öldü

İNSANİ FELAKETİN AÇILIMI

İsrail’in Gazze’deki 2 Mart’tan bu yana süregelen ablukası, insani bir krize dönüşüyor. Gıda malzemelerine ulaşamayan Filistinliler, ciddi bir açlık sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, açlıktan yaşamını yitirenlere ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

AÇLIK NEDENİYLE HAYAT KAYBI

Burş, İsrail’in yoğun bombardımanları ve ablukası altında hayatlarını kaybeden Filistinlilerin sayısının artmakta olduğunu belirtti. Son 24 saat içinde, 2’si çocuk olmak üzere toplam 11 Filistinli açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten beri açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere 300’e ulaştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora göre, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” ifade edildi. IPC raporunda “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” tespitinde bulunuldu.

İSRAİL’İN SOYKIRIM STRATEJİSİ: AÇLIK

İsrail’in bombardımanları ve insani yardımları kısıtlayan ablukası nedeniyle Gazze Şeridi, açlığın yanı sıra su, ilaç, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin eksikliği gibi bir dizi insani felaket yaşıyor. Özellikle çocukların açlık nedeniyle yaşamlarını yitirdiği bildirilirken, yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlık ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor.