Gazze’de 20 İsrailli Esir Hayatta!

İSRAİLLİ ESİRLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerden en az 20’sinin hayatta olduğunu duyurdu. X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail ordusunun bölgedeki askeri operasyonları sayesinde şimdiye kadar 148 kişinin serbest kaldığını belirtti ve “Hayatta olan en az 20 esir daha var” ifadesini kullandı. Esir takası müzakerelerinin devam ettiğini vurgulayan Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı.

İSRAİL HÜKÜMETİNİN TAHMİNLERİ

İsrail hükümeti, Gazze’de halen 50’den fazla İsrailli esirin tutulduğunu düşünüyor. Hamas ise yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun “sonsuz bir savaş” istediğini savunarak, İsrailli esirlerin hayatına önem vermediğini iddia etti. Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerin müzakere çabalarına rağmen, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını artırarak kendi şartlarını kabul ettirmeye çalıştığı belirtiliyor.