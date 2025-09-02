Gazze’de 24 saatte 13 kişi öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARI GAZZE’DE SÜRECEK MÜCADELEYE SEBEP OLDU

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden İsrail saldırıları, Gazze’deki yardım girişimlerine engel oluyor. Gıda malzemelerine erişimi olmayan Filistinlilerin açlık nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri artarak devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölenlere dair son bilgileri paylaşarak durumu gözler önüne seriyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTMAKTA

Açıklamaya göre, son 24 saatte 3’ü çocuk olmak üzere 13 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdi. Bu durum, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 130’u çocuk olmak üzere toplamda 361’e ulaştığını gösteriyor.

KITLIK DURUMU FELAKET SEVİYESİNDE

Birleşmiş Milletler’in (BM) Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’taki açıklamasıyla Gazze’de kıtlık durumu ilan etmişti. Bu tarihten bu yana 12’si çocuk olmak üzere toplamda 70 kişi açlık ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti. IPC’nin yayımladığı son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentinde kıtlığın felaket seviyesinde olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” vurgulanıyor. Ayrıca, raporda “22 ay süren acımasız çatışmalar sonucunda Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” ifadesine yer veriliyor.

İNSANİ FELAKETİ DERİNLEŞTİREN ABLAKA

İsrail’in sıkı ablukası altında bulunan Gazze Şeridi, açlığın hızla yayıldığı bir insani felaketle yüzleşiyor. Su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünlerinin yokluğu dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar, Gazze’deki açlık nedeniyle sıkça hayatını kaybediyor. Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu bir silah olarak” kullandığını belirtiyor. Ayrıca, sivil altyapıyı tahrip eden İsrail ordusu, Gazze’nin yüzde 88’inin yıkılmasına neden olarak, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri yok sayıyor.