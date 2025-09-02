Gazze’de 24 Saatte 13 Kişi Öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE AÇLIK SORUNU

7 Ekim 2023’ten itibaren devam eden İsrail saldırıları, Gazze kentindeki yardım çabalarını da engelliyor. Yardım erişimi olmayan Filistinliler, açlıkla karşı karşıya kalıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan hayatını kaybedenler hakkında yeni veriler sundu.

SON GÜNLERDE YAŞANAN KAYIPLAR

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde 3’ü çocuk 13 Filistinli açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 130’u çocuk olmak üzere toplamda 361’e ulaştığı ifade edildi.

KITLIK FELAKETİ GÜNDEME GELİYOR

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos’taki açıklamasıyla Gazze’de kıtlık durumu ilan edildi. Açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son dönemde 12’si çocuk olmak üzere toplam 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. IPC’nin son raporu, Gazze kentindeki kıtlığın “felaket seviyesi” olarak tanımlanan 5. seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.

İNSANİ FELAKET VE SİLAH OLARAK AÇLIK

İsrail’in saldırıları ve sıkı ablukası altında Gazze Şeridi, açlık, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların yokluğunda büyük bir insani felaket yaşıyor. Özellikle çocuklarda açlık nedeniyle ölümler artış gösteriyor. Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail’in açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı tahrip eden İsrail ordusu, sürgün edilen Filistinlileri de barındıkları bölgelerde sık sık hedef alıyor.