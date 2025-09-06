Gazze’de 6 Kişi Açlık Nedeniyle Öldü

GAZZE’DE SİVİLLER AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Gazze Şeridi, İsrail’in uyguladığı abluka altında yaşam mücadelesi veren siviller için zor günler geçiriyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

AÇLIK KURBANI 6 KİŞİ DAHA

Açıklamada, son 24 saat içinde biri çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdiği belirtildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana, açlıktan ölenlerin sayısı, 135’i çocuk olmak üzere toplamda 382’e ulaştı.

AÇLIK FELAKET SEVİYESİNDE

Birleşmiş Milletler’in (BM) Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos tarihli açıklamasından bu yana, Gazze’deki açlık durumu giderek kötüleşiyor. Bu süreçte, açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle 20’si çocuk 104 kişinin öldüğü ifade edildi. IPC’nin yayımladığı raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” ifade edildi. Ayrıca, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” tespiti de yapıldı.

GAZZE’DE AÇLIK YAYGINLAŞIYOR

İsrail’in hava saldırıları ve insani yardımlara uyguladığı kısıtlamalar doğrultusunda Gazze Şeridi, açlık ve yetersiz kaynaklar ile mücadele ediyor. Su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamaması, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor. Özellikle çocuklar üzerinde etkileri giderek artan açlık, yerel ve uluslararası çevrelerce, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığı belirtilerek kınanıyor.