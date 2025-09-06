Gazze’de 6 Kişi Açlıktan Öldü

GAZZE’DE SIVILAR AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Gazze Şeridi’nde İsrail’in ablukası altında siviller açlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Bölgedeki Sağlık Bakanlığı, açlıktan hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri yazılı bir açıklama ile duyurdu.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde biri çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde açık bir şekilde açlık sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 135’i çocuk olmak üzere toplamda 382’ye ulaştığı kaydedildi.

KITLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze’de kıtlık ilan etmişti. Bu tarihten itibaren, 20’si çocuk olmak üzere 104 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybettiği vurgulandı. IPC’nin yayımladığı son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” ifadesi yer aldı. Raporda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karşı karşıya.” tespiti de dikkat çekti.

İNSANİ FELAKET ARTAN BİR ŞEKİLDE DERİNLEŞİYOR

İsrail’in saldırıları ve insani yardımları kısıtlayan sıkı ambargosu altında Gazze Şeridi, açlığın hızla yayıldığı bir duruma geldi. Su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin eksikliği insani felaketi derinleştiriyor. Başta çocuklar olmak üzere, açlık nedeniyle ölümler hızla artarken, yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor.