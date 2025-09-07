Gazze’de 6 Kişi Açlıktan Öldü

GAZZE’DE AÇLIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze Şeridi’nde siviller açlıkla önemli bir mücadele içerisine giriyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlere dair son durumu aktarıyor.

SON 24 SAATTE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, son 24 saat içinde 1 çocuk olmak üzere toplam 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı, 135’i çocuk olmak üzere toplam 382 kişiye ulaştı.

KİTLESEL AÇLIK TEHLİKESİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos’taki duyurusundan bu yana Gazze’de kıtlık durumu ilan edilmişti. Açıklamalara göre, bu süreçte 20’si çocuk 104 kişi daha açlık ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti. IPC tarafından yayımlanan raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentinde kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak adlandırılan 5. düzeyde yaşandığı” vurgulanmıştı. Rapor, “22 ay süren acımasız çatışmalar sonrasında Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle dolu felaket koşullarıyla karşı karşıya” ifadesini içeriyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in saldırıları ve insani yardımları kısıtlayan sıkı abluka sebebiyle Gazze Şeridi, açlığın gün geçtikçe yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen ürünlerinin bulunamadığı kritik bir insani felaket durumuna sürükleniyor. Özellikle çocuklar arasında açlıktan kaynaklı ölümler artış gösteriyor. Yerel ve uluslararası çevreler ise İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını dile getiriyor.