Gazze’de 6 Kişi Açlıktan Öldü

İNSANİ FELAKETTEN KURTULMA MÜCADELESİ

Gazze Şeridi, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle zamanla derinleşen bir insani krizin ortasında kalmış durumda. Gazze’deki Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme yüzünden son 24 saatte 1’i çocuk toplamda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bu durum, 7 Ekim 2023’ten itibaren açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 135’i çocuk olmak üzere 382’ye ulaştığını gösteriyor.

ACI RAKAMLAR VE KÜRESEL YARDIM İHTİYACI

Birleşmiş Milletlerin Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması tarafından 22 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Gazze’deki durumun kıtlık seviyesinde olduğu belirtilmişti. Açıklamaya göre, bu tarihten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 20’si çocuk olmak üzere toplamda 104 kişi yaşamını yitirdi. Son raporda ise “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” ifade ediliyor. Ayrıca, 22 ay süren çatışmalar sonucunda bölgede yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşulları ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

ÇOCUKLARIN DURUMU İÇLER ACISI

Gazze Şeridi, onurlu bir yaşam sürme temel insani ihtiyaçların karşılanmadığı bir ortam haline geldi. Su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin eksikliği, açlığın yanı sıra çok sayıda sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in bu durumu bir silah olarak kullandığını belirtiyor ve insani yardım girişlerinin kısıtlanmasının sonuçlarının ne kadar ciddi olduğu her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Başta çocuklar olmak üzere, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artmakta ve durum acil bir çözüm bekliyor.