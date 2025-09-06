Gazze’de 6 Kişi Daha Öldü

GAZZE’DE SİVİLLER AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Gazze Şeridi, İsrail’in ablukası altında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sivillerle dolu. Gazze’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, açlıkla ilgili son veriler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE HAYATINI KAYBEDENLER

Açıklamada, son 24 saat içinde 1’i çocuk toplam 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdiği bildirildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 135 çocuk dahil olmak üzere 382’ye ulaştı.

AÇLIK FELAKETİ GÜNDEME GELİYOR

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla Gazze’de kıtlık ilan edilmişti. Bu süreçten bu yana, açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan 20’si çocuk 104 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. IPC’nin yayımladığı son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’deki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olduğu belgelenmiştir” ifadeleri yer aldı. Raporda, “22 ay süren çatışmalar sonrası 500 binden fazla kişi, açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize olan felaket koşullarıyla karşı karşıya” denildi.

GIDA VE TEMEL İHTİYAÇLAR KISMALIĞI

İsrail’in insani yardım girişimlerini kısıtlayan sıkı ablukası altında Gazze Şeridi, açlık, temiz su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi eksikliği ile mücadele ediyor. Başta çocuklar olmak üzere, bölgede açlık nedeniyle ölümlerin sayısı giderek artıyor. Hem yerel hem de uluslararası topluluklar, İsrail’in “açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını” vurguluyor.