Gazze’de 66 Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik düzenli saldırılarına durmaksızın devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından gelen bilgilere göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin bulunduğu bir alana yapılan İsrail bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresinde de çeşitli saldırılar gerçekleştirdi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTMIŞ DURUMDA

Bunun yanı sıra, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesine ait bir eve saldırarak bazı Filistinlilerin yaralanmasına sebep oldu. Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yapılan diğer saldırılarda ise aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu toplamda 49 Filistinli hayatını kaybetti.

NUSEYRAT MÜLTECI KAMPI’NDAKİ SALDIRILAR

Ayrıca, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef alan son hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu bulgular, bölgedeki saldırıların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.