Dünya

Gazze’de 66 Filistinli Hayatını Kaybetti

gazze-de-66-filistinli-hayatini-kaybetti

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde çeşitli bölgelere yönelik bombardımanlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze şehir merkezindeki Vahdet Caddesi’ndeki sivillerin toplandığı bir alana yapılan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresinde de benzer saldırılar gerçekleştirildi.

SALDIRILARDA YARALANMALAR VE CAN KAYBI

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde ise, yardıma ihtiyaç duyan 9 Filistinli, İsrail’in ateşi sonucu hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerinde düzenlenen diğer saldırılarda da, aralarında yardıma muhtaç olanların bulunduğu 49 Filistinli yaşamını yitirdi.

NUSEYRAT MÜLTECI KAMPI HEDEFTE

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki sivillere yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki çatışmaların yoğunlaştığını ve sivil kayıpların artarak devam ettiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

Ordu'da bir tarım aracı, şarampole devrildi. Olay sonucunda 1 çocuk dahil 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Dünya

Eski Yahoo Yöneticisi İntihar Etti

Greenwich'te eski Yahoo yöneticisi Stein-Erik Soelberg, annesini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın arka planda yapay zeka sohbet botuyla kurulan bağın etkisi olduğu iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.