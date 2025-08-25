Gazze’de Acil Müdahale Çağrısı Yapıldı

İSRAİL’DEN HASTANEYE SALDIRI

İsrail, Gazze’de sürdürülen soykırımı gizlemek amacıyla gazetecilerin bulunduğu bir hastaneyi hedef alarak saldırıda bulundu. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi’ne gerçekleştirilen bu saldırının sağlık çalışanları, basın mensupları ve sivil savunma ekiplerinin yaşamını kaybetmesine neden olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu olayın sağlık sisteminin sistematik bir şekilde yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olduğu vurgulandı.

MEYDAN OKUMA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, bu saldırının aynı zamanda tüm dünya ve insani değerlere karşı bir meydan okuma olarak değerlendirildiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından alınan ilk bilgilere göre, aralarında sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin de bulunduğu toplam 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını aktardı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bombardımanın büyük bir panik ve kargaşaya yol açtığı, ameliyathane hizmetlerini durdurduğu ve hastaları tedavi hakkından mahrum bıraktığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma ve ilgili tüm kuruluşlara, Gazze’de kalan sağlık hizmetlerinin korunması amacıyla acil müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu. Son olarak, “Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelmektedir.” şeklinde ifadeler yer aldı.