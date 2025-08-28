Gazze’de Açlık Artıyor

GANZE’DE DAHA FAZLA KAYIP

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, İsrail’in son 24 saat içerisindeki saldırılarında 22’si yardım çalışanı olmak üzere en az 71 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 339 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü soykırım operasyonunda toplam 62 bin 966 Filistinli hayatını kaybettiği, 159 bin 266 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 27 Mayıs’tan bu yana uygulanan yeni yardım dağıtım mekanizmasıyla, öldürülen yardım çalışanlarının sayısının 2 bin 180’e, yaralı sayısının ise 16 bin 46’ya ulaştığı bildirildi.

YETERSİZ YARDIM DURUMU

Dünya Gıda Programı (WFP) başkanı Cindy McCain, Reuters’a yaptığı açıklamada, Gazze’ye daha fazla gıda girişi olduğunu ancak bunun yetersiz bulunduğunu belirtti. El Cezire’ye konuşan McCain, WFP’nin şu an günde yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderebildiğini fakat bu sayının ateşkes döneminde giren 600 kamyonla karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğunu söyledi. Bu hafta Deyr el-Balah ve Han Yunus’u ziyaret eden McCain, çocuklar, hamile ve emziren kadınlara yardım sağlayan bir kliniği de gezdi ve Gazze’nin iç bölgelerindeki savunmasız nüfusa yardım ulaştırmada karşılaşılan zorlukları vurguladı. McCain, “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” dedi.