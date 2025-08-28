Gazze’de Açlık Artıyor: Yardım Yetersiz

SON 24 SAATTEKİ SALDIRILARIN SONUCU

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 22’si yardım çalışanı olmak üzere en az 71 Filistinli yaşamını yitirdi, 339 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren gazze’ye yönelik saldırılarda ise toplamda 62 bin 966 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 159 bin 266 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 27 Mayıs’tan itibaren yeni bir yardım dağıtım mekanizmasının hayata geçirildiği, bununla birlikte öldürülen yardım görevlisi sayısının 2 bin 180’e, yaralı sayısının da 16 bin 46’ya ulaştığı belirtildi.

GIDADA YETERSİZ YARDIM SORUNU

Dünya Gıda Programı (WFP) başkanı Cindy McCain, Reuters’a verdiği demeçte Gazze’ye biraz daha fazla gıda girişi olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. El Cezire’ye konuşan McCain, WFP’nin şu anda Gazze’ye günde yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderebildiğini, ancak bu sayının ateşkes döneminde her gün giren 600 kamyonun çok altında kaldığını ifade etti. Bu hafta Deyr el-Balah ve Han Yunus’u ziyaret eden McCain, çocuklar ve hamile ile emziren kadınlara destek veren bir kliniği de gezdi. Gazze’nin iç bölgelerindeki savunmasız nüfusa yönlendirilmiş yardımların sürekli zorluklarla karşılaştığına dikkat çekti. McCain, “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” ifadelerini kullandı.