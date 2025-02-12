Gazze’de Can Kaybı 48 Bin 222 Oldu

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRECEK Mİ?

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırılarla İsrail, acımasız bir şekilde masum sivilleri hedef alıyor. Bu süreçte kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeksizin, sivillere karşı gerçekleştirilen saldırılar devam ediyor. Son günlerde, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmış olsa da, İsrail’in bu kararı sürekli olarak ihlal ettiği gözlemleniyor.

SON DURUM BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 23 gün süren ateşkesin ardından İsrail ordusunun saldırılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Son 24 saat içerisinde hastanelere gelen 3 kişinin cansız bedeni ve 9 yaralının bilgisi verildi. Ölenlerden 2’sinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Bu gelişmeler, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

CAN KAYBI SAYISI 48 BİN 222’YE YÜKSELDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırıların, 7 Ekim 2023’ten 19 Ocak’a kadar süren dönemde toplam can kaybını 48 bin 222’ye çıkardığı belirtildi. Yaralı sayısının ise 111 bin 674’e ulaştığı kaydedildi. İsrail sonunda 19 Ocak’ta Hamas ile bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalamış olsa da, bu tarihten sonra Gazze’de ateşkesi sürekli olarak ihlal etmeye devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ateşkesin ardından İsrail’in düzenlediği doğrudan saldırılar sonucu 92 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.