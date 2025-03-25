Gazze’de Can Kaybı 50 Bin 144’e Çıktı

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Masum sivilleri, kadın, yaşlı ve çocuk demeden hedef alarak, bölgedeki durum daha da kötüleşiyor. Son saldırılar sonrası Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaşanan can kayıplarına ilişkin acı verileri paylaştı.

SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI

Yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içerisinde hastanelere 62 ölü ve 296 yaralı getirildiği bilgisi verildi. Bu durum, saldırıların şiddetini ve sivil kayıplarının boyutunu gözler önüne seriyor.

Ateşkesin İhlali VE CAN KAYIPLARI

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak, 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 792 Filistinli yaşamını yitirdi, 1663 kişi de yaralandı.

GENEL CAN KAYBI DURUMU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 144’e ulaştı. Yaralı sayısı ise 113 bin 704 olarak kaydedildi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğuna dair bilgiler bulunuyor.