Gazze’de Can Kaybı 53 Bin 655

CAN KAYBIDA ARTAN RAKAMLAR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sonucunda can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde bölgedeki can kaybının 82 olarak kaydedildiği, 262 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İNSAN HAYATI KAYIPLARI YÜKSELİYOR

İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart tarihinden beri hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 509’a, yaralı sayısı ise 9 bin 909’a ulaştı. İsrail tarafından başlatılan saldırıların başlangıcı olan 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı 53 bin 655’e, yaralı sayısı ise 121 bin 950’ye yükseldi.

SON GECEDEN BU YANA CAN KAYIPLARI

Gazze’deki yetkililer, İsrail’in dün gece ve bugünkü saldırılarında en az 45 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu kişiler arasında kadınlar ve biri bir haftalık olan bebeklerin de bulunduğunu bildirdi.

PAPA’DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlediği ilk genel kabul oturumunda Gazze’ye insani yardımların ulaşması gerektiğini vurguladı. Papa, Filistin topraklarındaki durumu “daha da endişe verici ve üzücü” olarak tanımlayarak, “Gazze Şeridi’ndeki durum endişe verici ve acı verici. Yeterli insani yardımın girişine izin verilmesi ve çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen düşmanlıklara son verilmesi yönündeki içten çağrımı yineliyorum” dedi. Bu ayın başlarında yaptığı Pazar mesajında ise Gazze için derhal ateşkes çağrısında bulunmuş, bölgeye insani yardım ulaştırılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişti.